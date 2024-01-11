Предпринимателя, обслуживающего маршруты № 73, 75 и 80, будут судить за дачу взятки

Стало известно, кто дал взятку задержанному за коррупцию заммэра Барнаула Антону Шеломенцеву. Как пишет «Амик», предприниматель Олег Бесчастный заплатил заместителю главы по дорожному хозяйству 2 миллиона рублей за перевозку людей в автобусах, непригодных для исполнения маршрута (размер машин не соответствовал количеству пассажиров).

Компания Олега обслуживает маршруты № 73, 75 и 80. Источник «Амика» сообщает, что предприниматель находится под подпиской о невыезде. Его будут судить за дачу взятки в особо крупном размере.

Корреспонденты «Толк» дозвонились до предпринимателя. Как сообщает издание, Олег Бесчастный опроверг свою причастность к коррупционной схеме.

Антона Шеломенцева задержали 11 января. Он брал деньги у предпринимателя за покровительство. За шестизначные суммы он разрешал перевозить пассажиров, несмотря на то, что автобусы не вмещают весь пассажиропоток.

Антона задержали. В его доме и офисе провели обыски. Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Шеломенцева будут судить по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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11.01.2024