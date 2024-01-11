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Заплатил за перевозки на слишком маленьких автобусах. Рассказываем, кто дал взятку заммэра Барнаула

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Предпринимателя, обслуживающего маршруты № 73, 75 и 80, будут судить за дачу взятки

Заплатил за перевозки на слишком маленьких автобусах. Рассказываем, кто дал взятку заммэра Барнаула

Стало известно, кто дал взятку задержанному за коррупцию заммэра Барнаула Антону Шеломенцеву. Как пишет «Амик», предприниматель Олег Бесчастный заплатил заместителю главы по дорожному хозяйству 2 миллиона рублей за перевозку людей в автобусах, непригодных для исполнения маршрута (размер машин не соответствовал количеству пассажиров).

Компания Олега обслуживает маршруты № 73, 75 и 80. Источник «Амика» сообщает, что предприниматель находится под подпиской о невыезде. Его будут судить за дачу взятки в особо крупном размере.

Корреспонденты «Толк» дозвонились до предпринимателя. Как сообщает издание, Олег Бесчастный опроверг свою причастность к коррупционной схеме.

Антона Шеломенцева задержали 11 января. Он брал деньги у предпринимателя за покровительство. За шестизначные суммы он разрешал перевозить пассажиров, несмотря на то, что автобусы не вмещают весь пассажиропоток.

Антона задержали. В его доме и офисе провели обыски. Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Шеломенцева будут судить по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Взято Источник
11.01.2024

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