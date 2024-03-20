реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Запомним его таким. Как выглядит барнаульский планетарий в преддверии реконструкции

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В перспективе планетарий должен пережить существенные изменения не только внутри, но и снаружи. У здания обновят фасад, а также прилегающую территорию

Большие изменения ожидают барнаульский планетарий уже в обозримом будущем. По данным “Толка”, концепция реконструкции здания будет презентована широкой общественности уже в марте-апреле текущего года.

О планах грядущего ремонта городские власти неоднократно сообщали в 2023 году. Вопрос обсуждался в администрации краевой столицы.

Планетарий планируется изменить как внешне, так и внутренне – посредством наполнения программ и предлагаемого посетителям досуга.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Александр Романенко посетит с рабочим визитом Локтевский район

Александр Романенко посетит с рабочим визитом Локтевский район

Сегодня, 20 марта, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко…

В постпредстве назвали злоупотреблением недопуск России на сессию ФАО в Молдавии

В постпредстве назвали злоупотреблением недопуск России на сессию ФАО в Молдавии

Молдавия злоупотребляет статусом стороны, принимающей мероприятия по линии ООН. Так пресс-секретарь…

В МИД России усомнились в эффективности помощи Японии украинским беженцам

В МИД России усомнились в эффективности помощи Японии украинским беженцам

Исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий…

«Абзац»: актер Кологривый укусил за ногу официантку в ресторане Новосибирска

«Абзац»: актер Кологривый укусил за ногу официантку в ресторане Новосибирска

Актер Никита Кологривый укусил за ногу официантку в одном из ресторанов Новосибирска. Об…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp