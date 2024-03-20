В перспективе планетарий должен пережить существенные изменения не только внутри, но и снаружи. У здания обновят фасад, а также прилегающую территорию

Большие изменения ожидают барнаульский планетарий уже в обозримом будущем. По данным “Толка”, концепция реконструкции здания будет презентована широкой общественности уже в марте-апреле текущего года.

О планах грядущего ремонта городские власти неоднократно сообщали в 2023 году. Вопрос обсуждался в администрации краевой столицы.

Планетарий планируется изменить как внешне, так и внутренне – посредством наполнения программ и предлагаемого посетителям досуга.

Взято отсюда