Ноутбук. Гаджеты. VPN. Кофе Фото: Unsplash.com

Под блокировку попадут только те ресурсы, которые нарушают закон. Однако многие россияне обеспокоены тем, что под запрет могут попасть все VPN

В России с 1 марта начнет действовать запрет на популяризацию сервисов по обходу блокировок. В их число входят и VPN. В перечень войдут 49 таких онлайн-ресурсов, сообщают “Известия”.

Можно ли будет пользоваться VPN

Да, россияне по-прежнему смогут пользоваться VPN, так как никаких решений по их запрету не существует.

Запрет коснется рекламы заблокированных на территории страны VPN-сервисов, которые нарушают закон. Также будет ограничиваться доступ к материалам, которые объясняют способы обхода блокировок в России. За наличие запрещенных материалов грозит штраф до 4 млн рублей.

Почему VPN может быть опасен

При использовании VPN существует угроза утечки персональных данных. По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, за бесплатные сервисы придется платить личными данными, хранящимися на устройстве. Помимо этого, через VPN можно заразиться вирусом, особенно если его используют на компьютере или ноутбуке.

Взято отсюда