Запрет на ввоз алтайской пшеницы в Казахстан может снизить ее цену

Основным фактором поддержания цен алтайского зерна стал экспорт, — считает председатель правления регионального объединения «Агросоюз» Александр Чеботаев. Но Минсельхоз Республики Казахстан подготовил приказ об ограничении ввоза в страну пшеницы, что негативно повлияет на ее цену у нас.

По итогам прошлого года продажи за границу алтайских зерновых и зернобобовых культур выросли на 9% и превысили 1.1 млн тонн, а по масличным вывоз составил 500 тыс. тонн.

В первом полугодии 2023-го экспорт пшеницы шел очень бурно, но после того как власти Казахстана в апреле запретили ввоз вначале автомобильным, а в октябре и железнодорожным транспортом (кроме отгрузок в адрес элеваторов и птицефабрик), весь экспорт зерновых замедлился и в итоге сократился на 20% по сравнению с 2022 годом. При этом объемы вывоза зерна в Республику Казахстан упали вдвое. Как результат доля РК снизилась с 79% до 62%, а Китая выросла с 5 до 24%.

Но структура экспорта алтайского зерна постепенно диверсифицируется. Доля пшеницы в прошлом году снизилась с 80% до 60%, уступив зернобобовым культурам, гречихи и ячменю. В прошлом году край поставил 167 тыс. тонн зернобобовых, в том числе рекордные 135 тыс. тонн гороха. Небывалый экспорт гороха отмечен по всей России, что связано с открытием рынка Китая. Ожидается, что спрос из Поднебесной на горох будет расти. Чеботаев считает, что российских горох могла бы активно закупать и Индия, если уменьшить на него вывозную таможенную пошлину всего на тысячу рублей с тонны.

Также за рубеж было отправлено 30 тыс. тонн чечевицы, большим спросом пользовался и нут. В 2,5 раза увеличился экспорт ячменя до почти 150 тыс. тонн. Большая часть его ушла в Казахстан и четверть в Китай.

Среди драйверов экспорта на третьем месте оказалась гречиха. Ее продажи выросли практически вдвое, до 112 тыс. тонн. 83% ее ушло в Китай.

Объем отгрузок маслосемян за рубеж за прошлый год вырос на четверть и составил 621 тыс. тонн благодаря росту продаж сои и рапса. В то же время из-за роста ж/д тарифа сократились на 60%, до 44 тыс. тонн поставки внутри страны.

Укрепляли свои позиции покупателей маслосемян Китай и Казахстан. В Поднебесную отгружается 90% всего экспорта рапса и льна. На Казахстан приходятся 99,5% подсолнечника и 96% сои.

Но сезон продолжается и в закромах алтайских сельхозпроизводителей еще много пшеницы.

В текущем сезоне край мог бы вывести 2,2 млн тонн зерна. Однако, учитывая ограничения торговли с Казахстаном, продаст, по подсчетам «Агросоюза», не более 1,3 млн тонн. И 900 тыс. тонн на 1 июля могут лечь в переходящие остатки. И они составят около 2 млн тонн. Это много, но в прошлом июле в закромах оставалось 2,5 млн тонн зерна.

Еще в начале прошлой неделе Чеботаев надеялся, что власти Казахстана все-таки снимут запрет на ввоз российской пшеницы, и купят у нас лишние 900 тыс. тонн. В своих расчетах председатель правления «Агросоюза» опирался на мнение экспертов, которые говорили, что соседней стране не хватит 3,5 млн тонн собственных запасов пшеницы третьего класса, чтобы закрыть экспортные обязательства по муке. Но надежды Чеботаева, похоже, не оправдаются. 15 марта стало известно, что Минсельхоз РК подготовил приказ о продлении еще на полгода запрета на ввоз в страну пшеницы за исключением ее поставок по железной дороге в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий только для производства и потребления.

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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