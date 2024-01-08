MSK1.RU собрал громкие предложения и проверил, есть ли у их авторов дети

В прошлом году в России развернулась борьба с демографическим кризисом и снижением рождаемости. Согласно прогнозу Социального фонда, в 2024 году число родившихся снизится на 5,8% — это станет минимумом с начала 1990-х годов.

Для стимулирования рождаемости нужны экстраординарные меры, заявляли власти, и предлагали самые разные варианты решения проблемы: разрешить женщинам прерывать беременность только с согласия мужа или мотивировать их деньгами. В нескольких регионах страны уже ввели штрафы за склонение женщин к абортам.

Мы решили вспомнить самые громкие предложения государства по повышению рождаемости за уходящий год, а заодно проверить, есть ли у их авторов дети. Публикуем подборку смешных и одновременно жутких идей.

Аборт только с согласия мужа

В январе 2023 года председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов предложил законодательно закрепить правило о том, что аборт может быть проведен только при получении согласия мужа пациентки на эту процедуру.

Иерей также высказал идею исключить из перечня медицинских показаний к аборту угрозу для здоровья ребенка, сохранив в нем лишь угрозу для здоровья матери. Такой алгоритм действует в Польше: там врожденные пороки плода любой тяжести не являются медицинским показанием для прерывания беременности.

— Большинство прерываний беременности делается сегодня с точки зрения подстраховки, и перинатальный скрининг не всегда дает должные результаты, — заявил Лукьянов. — Это неприемлемо с точки зрения нравственности и морали, это евгеника: по предположительным патологиям плода матери предлагают сделать аборт, хотя очень часто оказывается, что это совершенно не так.

Федор Лукьянов женат, у него шестеро детей.

Пренатальное усыновление

В марте депутаты предложили ввести закон о пренатальном усыновлении, который станет альтернативой абортам. Согласно идее, вместо прерывания беременности женщина сможет отдать родившегося ребенка приемным родителям. Усыновление будет происходить на стадии, когда ребенок еще находится в утробе биологической матери.

Готовой законодательной инициативы пока нет, эта тема находится на этапе обсуждения. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая признает, что эта тема для законодателей с точки зрения проработки трудная, однако считает ее реализуемой.

По словам Буцкой, депутаты хотят прийти к тому, что каждое прерывание беременности должно быть под контролем государства: «Мы должны быть уверены, что мы всё сделали, чтобы сохранить этого ребенка».

Татьяна Буцкая замужем, у нее двое сыновей: 20-летний Борис и 12-летний Андрей.

Выкуп детей у желающих сделать аборт

В июне глава фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников предложил выкупать детей у россиянок, которые хотят сделать аборт.

— Понятно, что, если женщина хочет отказаться от ребенка, мы ее не переубедим. А если мы запретим аборты, аборты будут подпольные, естественно. Может быть, лучше уговорить ее родить, а ребенка забрать, — сказал Постников.

Депутат также предложил оказывать роженицам максимальную материальную и духовную помощь: выплачивать им деньги и давать путевки в санаторий.

— Женщина приняла решение, мы не можем на него влиять. И нужно в этом случае заплатить женщине деньги на поддержание здоровья, дать ей возможность находиться в санатории до родов. Мать решает, это ее воля: может, отец негодяй, может, не готов организм, — сказал он.

Постников женат, он отец двоих детей.

Запрет абортов в частных клиниках

18 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что готов обсудить предложение по исключению абортов из перечня услуг частных клиник в России. С такой инициативой выступила первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

По словам Мурашко, частные клиники часто не выдерживают «неделю тишины» перед проведением абортов. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова также предложила ограничить выдачу частным клиникам лицензий на проведение абортов для стимулирования рождаемости в стране.

MSK1.RU ранее обсуждал это предложение с экспертами. По мнению акушера-гинеколога высшей категории Нино Какучая, исключение абортов в частных клиниках может повысить частоту криминальных абортов, в связи с чем пошатнется здоровье нации.

Михаил Мурашко женат, он отец двоих детей. Анна Кузнецова замужем за священником, в семье семеро детей: дочери Мария и Дарья, сыновья Иван, Николай, Тимофей, Лев и Петр.

Вывод аборта из системы ОМС

В июле эксперты Русской православной церкви предложили вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Исключение составили операции для россиянок с доходом ниже прожиточного минимума.

По словам руководителя экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инны Ямбулатовой, данная мера поможет простимулировать рост рождаемости. Выводить ее из ОМС в РПЦ предложили поэтапно: сначала оставить в системе аборты для женщин, попавших в трудные жизненные ситуации, а со временем убрать и эти условия.

Инна Ямбулатова замужем. О ее семье почти ничего неизвестно: судя по соцсетям, ее ребенок умер в 2016 году совсем маленьким.

Ограничение продаж препаратов

4 октября Минздрав России внес два лекарственных вещества, которые содержатся в препаратах для прерывания беременности, в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. В список внесли такие препараты, как мизопростол и мифепристон.

Также депутаты хотят сократить срок проведения аборта после изнасилования с 22 до 12 недель. А при условии если девушке еще нет 18 лет, подтвердить решение об аборте должен будет один из родителей.

Вероника Власова замужем, у нее одна дочь.

Закрыть «разливайки»

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил закрыть магазины разливных напитков в жилых домах. Тогда, по его мнению, россияне начнут активнее рожать детей и смогут достигнуть отметки в один миллиард жителей.

С этой инициативой Хамзаев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Депутаты создали рабочую группу и уже выработали конкретный механизм работы над законопроектом.

Аргументировал идею политик тем, что сейчас в России продают слишком много алкоголя в разных формах, а он подрывает здоровье населения. Государство должно «жестко выступать с точки зрения защиты здоровья граждан».

— Российская Федерация — самая большая страна в мире, при этом нас очень мало на этой территории. 147 миллионов — это очень и очень мало. Нас должно быть минимум один миллиард. Вот для этого, конечно, надо развиваться, нужно спасать людей. Подальше от алкоголя, табака, наркотиков, — сказал он.

Хамзаев женат, в семье один ребенок.

Детям — походы, родителям — кафе

Именно с такой инициативой выступил депутат Мосгордумы Валерий Головченко. Политик считает, что москвичи не рожают детей, потому что не могут остаться наедине с супругами.

Головченко предложил «оставить родителей одних». Схему для подобных действий он выбрал достаточно сложную. Сначала, по его мнению, нужно придумать, куда отправить детей, чтобы мама с папой смогли поработать над созданием их братьев и сестер. Для этого депутат считает необходимым развивать школьный экскурсионный туризм.

— Пускай дети выезжают на несколько дней, на три-четыре дня из дома, и родители остаются дома, — предложил он.

При этом дети в любом случае должны оставаться под присмотром взрослых: кому-то же нужно отвечать за их жизнь и здоровье. Поэтому, по мнению Головина, важно выделить дополнительный бюджет на увеличение финансирования и вознаграждения учителей.

Третий шаг: создать романтическую обстановку для родителей. Головченко предложил выдавать родителям, чьи дети уехали на экскурсию, сертификаты для похода в театры или районные кафе.

— Создать тем самым ауру, создать тем самым атмосферу. И я уверен, что эти три простых шага как минимум поставят нас на путь увеличения рождаемости.

Головченко женат, у него трое детей.

Многодетная Барби

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать линейку игрушек, пропагандирующих многодетность. По его словам, простые куклы нужно заменить на наборы с мамой, папой и тремя-четырьмя детьми разных возрастов. Ветров уверен: результаты такого решения обеспечат демографический подъем через 20–30 лет.

— Я не сомневаюсь, что игрушки и иные детские товары оказывают воздействие на воспитание и поведение детей. К сожалению, сейчас дети получают от игрушек много негатива. Продаются игрушки с фашистской символикой, оккультной тематикой, — заявил он.

Судя по соцсетям, Ветров женат, у него двое детей.

Идею «многодетных кукол» поддержала председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

— Семейные традиции закладываются еще в детстве, и если родители с малых лет будут играть с девочками в многодетные куклы, рассказывать, что это хорошо и правильно, то у ребенка сложится правильное представление о семье, — рассказала она.

Останина замужем со студенческих лет. В семье двое взрослых сыновей — Даниил и Евгений. Даниил (сейчас ему 41 год) в 2012 году был приговорен к 12,5 годам колонии за убийство своего партнера по бизнесу.

Ввод «отцовского капитала»

В ноябре депутаты предложили ввести «отцовский» или «многодетный» капитал в размере одного миллиона рублей — за рождение или усыновление третьего и последующих детей. Инициативу высказала Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ.

Согласно докладу комиссии, данная мера связана с демографической ситуацией в стране. Финансовая поддержка поможет стимулировать семьи к рождению или усыновлению третьего и следующих детей.

Мы обсуждали эту идею с заместителем председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталием Милоновым (он, кстати, женат и имеет шестерых детей). По словам политика, мотивировать родителей на рождение детей с помощью денег не получится.

— Если ты мужик и у тебя к 45 годам нет детей вообще, то надо задуматься о твоем смысле существования. Носить модные шмотки, ходить в барбершоп и делать брутальную бородку? Так ты выглядишь как клоун. Потому что мужчину делает мужчиной ребенок и большая семья, которая рядом с ним находится, — заявил политик.

Запрет на склонение к аборту

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл одобрил инициативу нескольких регионов России запретить склонять женщин к аборту. А также призвал принять соответствующий закон «на федеральном уровне».

— К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне, — сказал патриарх.

Патриарх Кирилл также отметил, что врачи по разным причинам склоняют женщин сделать аборт, в том числе и коммерческим. По его мнению, это — преступление.

— В России действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают — и политики, и социологи, — заявил он.

Напомним, что в России пока только два региона ввели наказания за склонения к абортам. В Мордовии за это физлиц могут оштрафовать на сумму от 5000 до 10 000 рублей, юрлиц — от 100 000 до 200 000 рублей. В начале ноября похожий запрет ввели и в Тверской области. Там для физлиц предусмотрены штрафы на 5000 рублей, для должностных лиц — на сумму до 50 000 рублей, юрлиц — до 200 000 рублей.

У патриарха Кирилла нет семьи: согласно законам церкви, он не имеет на нее права.

Отказ от высшего образования

Чтобы решить демографическую проблему в России, необходим пересмотр ценностей, в том числе нужно ориентировать молодых людей не на получение высшего образования, а на рождение детей. Об этом в интервью изданию «Царьград» заявила сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова.

— Система ценностей должна быть пересмотрена, нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит. Они начинают работать либо по иным специальностям, либо еще что-то, и вот этот поиск себя затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция, — считает сенатор.

По словам 44-летней Маргариты Павловой, в современных реалиях часто получается так, что к 40 годам у женщины есть деньги, но она несчастна, потому что уже не может родить.

Сенатор замужем, воспитывает двух сыновей и дочь с расстройством аутистического спектра.

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Взято Источник

08.01.2024