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Запреты, экзамены и споры. Как прошла сессия АКЗС в редкую февральскую дату

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Обсуждения депутатов были весьма лаконичным, однако под конец сессии эмоции стали брать над некоторыми из политиков верх

Февральская сессия АКЗС выпала на редкую дату: 29 февраля. Однако депутатов встреча в “дополнительный” день календаря вовсе не смутила. Как и всегда, дискуссии и голосования были активными, а под конец и очень эмоциональными.

На этот раз политики утвердили в окончательной редакции общекраевой запрет на продажу алкоголя в День Победы и дни городов, районов и сел, ввели обязательные экзамены для начинающих охотников и вышли с целым рядом предложений для федеральных властей. Последние, кстати, и спровоцировали самые активные словесные баталии.

Более подробно о некоторых из законопроектов – запрет на продажу алкоголя с порцией критики от “Коммунистов России” и введение экзаменов для охотников (с рассказом председателя “аграрного” комитета Сергея Серова о печальных случаях, к которым приводит безалаберность на охоте) – редакция “Толка” уже сообщала отдельно.

Взято отсюда

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