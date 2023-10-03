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Запуск третьей мировой: в России предупредили Запад

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что своими необдуманными действиями страны Запада могут начать третью мировую войну. Он отметил, что Великобритания объявила о переносе курсов подготовки солдат ВСУ на Украину. Вероятно, Лондон не отдает себе отчет в том, что эти британские инструктора «будут безжалостно уничтожаться».

«То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооружённых сил. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты», – заявил заместитель председателя.

Также Медведев раскритиковал призыв немецких политиков передать Киеву дальнобойные ракеты Тaurus. Он отметил в Берлине не скрывают, что эти боеприпасы предназначены для ударов по территории России. Медведев предупредил, что если Германия это осуществит, то немецкие заводы, где производятся эти ракеты, станут законной целью для ВС РФ. Пишет Военное дело.

Фото: sun9-13.userapi.com

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