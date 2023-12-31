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Запустить в воздух или сжечь: как правильно загадать желание на Новый год

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Рассказываем вам о нескольких способах, чтобы ваши желания исполнились наверняка

Запустить в воздух или сжечь: как правильно загадать желание на Новый год

Фото: vedmochka.net

Новый год – особенный, волшебный праздник. Говорят, если в это время загадать желание, то оно обязательно сбудется. Даже самые заядлые скептики под бой курантов украдкой просят, чтобы сбылись их самые сокровенные мечты. Но желание нужно еще правильно загадать. Барнаульский астролог Вера Топчеева дала несколько советов, как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно обязательно сбылось.

1 Традиционный способ

Конечно же, можно загадать желание традиционным способом – под бой курантов, нашептывая желаемое над бокалом с шампанским, или во время боя курантов напишите ваше желание на листке, бумагу с написанным подожгите, остатки пепла бросьте в бокал с шампанским (если не употребляете спиртное, можно сделать это со стаканом сока, лимонада или простой воды), после чего выпейте все до дна.

2 Отпустить желания в небо

Можно записать пожелания на маленьких бумажных листочках, свернуть в трубочку и поместить в воздушные шары, а затем отпускать их ввысь, поближе к небесам, или использовать для этого воздушные фонарики.

3 Сжечь желание

А можно записки желаний сжечь в пламени праздничной свечи, представляя свои мечты уже осуществленными.

4 Карта желаний

Хороша и карта желаний – лист ватмана с наклеенными картинками тех вещей, ситуаций и возможностей, которые хотели бы получить в наступающем году. Это творение будет радовать вас каждое утро, наполняя позитивными мыслями и притягивая события в вашу жизнь.​

5 Свой ритуал

А можете придумать свой ритуал, в данном случае важнее ваши намерения и действия на пути к заветным желаниям, и даже звезды будут благоволить вам с небес.

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