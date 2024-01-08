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Заработали только мошенники: очередная жительница Алтайского края решила стать инвестором

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Заработали только мошенники: очередная жительница Алтайского края решила стать инвестором

Накануне к правоохранителям обратилась 51-летняя жительница Барнаула, которая сообщила, что мошенники похитили у нее 720 тысяч рублей.

В интернете потерпевшая увидела рекламу о заработке путем инвестирования денег в акции известной компании. Она перешла по ссылке и скачала приложение.

Вскоре ей перезвонил якобы представитель инвестиционного фонда и предложил сделать первый взнос в размере 10 тысяч рублей. Через неделю нужно было уже отправить 75 тысяч, потом 180 тысяч, затем 108. В итоге женщина инвестировала 720 тысяч рублей.

В полицию жительница Барнаула обратилась после того, как ей сообщили о невозможности вывести деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Взято отсюда.

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