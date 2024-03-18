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Пластиковые окна в Горняке

Зарегистрированная в Чечне компания построит в Барнауле новый спортивный объект

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Компания одного из соучредителей фирмы “Бизнес Альянс”, купившая в 2023 году Китайский рынок в Барнауле, выиграла участок напротив скандально известного ФОКа под строительство спортивного объекта

В квартале новостроек Индустриального района может появиться еще один спортивный объект. Участок на улице Сиреневой, 37 на днях разыграли на аукционе. Право аренды досталось компании с алтайским названием, зарегистрированной в Чеченской Республике. Ее владелец является соучредителем фирмы, выкупившей часть акций Китайского рынка и связанной с небезызвестными в городе бизнес-кланами.

Аукционный спринт

Взято отсюда

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