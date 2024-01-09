Заринские аграрии вложили в сельское хозяйство полмиллиарда рублей

За три квартала 2023 года аграрии Заринского района вложили в приобретение техники и оборудования для агропромышленного комплекса 515 млн рублей. Это на 38% больше, чем в январе–сентябре 2022 года.

Наибольшим спросом у фермеров пользовались тракторы, зерноуборочные комбайны. Кроме того, предприятия района, в рамках крупных инвестпроектов, приобретали необходимый инвентарь для животноводства.

В Минсельхозе подчеркивают, что техническое перевооружение сельского хозяйства дает возможность работникам сельского хозяйства качественно выполнять технологические операции, а также четко выстраивать производственный процесс.

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