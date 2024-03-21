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Зарплата работников культуры Алтайского края за 2023 год выросла на 5%

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При этом уровень инфляции составил 7,42%

Зарплата работников культуры Алтайского края за 2023 год выросла на 5%

Празднование Дня города Барнаула / Фото: amic.ru

Заработная плата работников культуры Алтайского края в 2023 году выросла примерно на 5% и составила в среднем 35 тысяч рублей. При этом за последние пять лет уровень доходов работников сферы увеличился более чем в три раза. Об этом 21 марта на итоговой коллегии заявила глава ведомства Елена Безрукова. Любопытно, что, по данным Минэкономразвития, по итогам 2023 года инфляция в России составила 7,42%.

При этом уровень средней зарплаты педагогических работников организаций дополнительного образования в 2023 году достиг почти 42 тысяч рублей. Еще в 2018-м она составляла всего 23 тысячи рублей. Несмотря на такие хорошие результаты, в учреждениях культуры не хватает свыше 100 специалистов. Более половины работников культуры старше 50 лет, что является большой проблемой. Министр уверена, что программа “Земский работник культуры”, которую анонсировал президент, поможет решить эти вопросы.

В целом на сферу культуры края из различных источников бюджета направили около 2,9 миллиарда рублей. За последние три года в регионе отремонтировали и построили 60 объектов культуры в 31 муниципальном образовании.

Елена Безрукова, выступая на коллегии, также рассказала, что в 2024 году работа по строительству и реконструкции учреждений культуры продолжится. Среди крупнейших объектов в Барнауле министр назвала здание концертного зала Алтайского государственного музыкального колледжа и Дом афганцев.

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