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Зарплатные гонки, вахта, удаленка. К чему готовится рынок труда в 2024-м

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Зарплатные гонки, вахта, удаленка. К чему готовится рынок труда в 2024-м

Работа. Дом Фото: unsplash.com

Эксперты рассказали, какие тренды будут характерны для рынка труда в 2024-м, что усилит дефицит кадров и в каких сферах могут вырасти зарплаты

Кадровый голод в 2023-м стал серьезным вызовом для компаний и предприятий. Разрыв между спросом и предложением, который сложился на рынке труда, привел к тому, что работодатели вступили в зарплатную гонку, начали снижать требования к найму кандидатов. 2024-й, по мнению экспертов, проще не станет.

Кадровый дефицит усилится

У этого тренда – недостатка людей на рынке – две основы. С одной стороны – растущая потребность в кадрах у работодателей Алтайского края, которая никуда не денется и в 2024-м (опрос службы исследований HeadHunter показал, что более 60% компаний намерены увеличить численность сотрудников в следующем году). А с другой – неблагоприятная демографическая ситуация.

Взято отсюда

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