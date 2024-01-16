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Заседание по делу об убийстве Елены Падун сделали закрытым из-за детей

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Заседание по делу об убийстве Елены Падун сделали закрытым из-за детей

Константин Падун Фото: "Толк"

Брат погибшей Александр Межевич и обвиняемый в убийстве экс-супруги Константин Падун ходатайствовали о том, чтобы процесс был закрытым. Причиной назвали несовершеннолетних детей

Очередное заседание по громкому делу об убийстве матери двоих детей жительницы Барнаула Елены Падун состоялось утром 16 января. В этот раз судья Ирина Завьялова решила проводить заседание в закрытом режиме, сообщает “КП-Барнаул”.

“В деле фигурируют мои несовершеннолетние дети”, – заявил обвиняемый в убийстве Константин Падун.

Участники процесса выступили с заявлениями, что из-за сообщений в СМИ дети могут пострадать психологически. Кроме того, они упомянули об охраняемых законом деталях личной жизни и персональных данных. Прокурор поддержал ходатайства обвиняемого и брата убитой.

Предполагается, что другие заседания также будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, следствие полагает, что экс-супруг Елены Падун убил ее в результате конфликта в ночь с 4 на 5 января 2023 года. Летом того же года Константину Падуну должны были вынести приговор, но дело вернули прокурору, а к концу года оно снова поступило в суд. Сейчас его рассматривает новый состав Ленинского районного суда Барнаула.

Взято отсюда

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