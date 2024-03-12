Дмитрий Соколов Фото: inst/@dk_sokolove *

Жена Соколова утверждает, что подростки просто захотели раздуть скандал. Она отметила, что эта ситуация была “смешной и веселой”

Жена юмориста Дмитрия Соколова, на днях попавшего в скандал с подростками, опубликовала снимок мужа и прокомментировала ситуацию. Фотографию Ксения показала в своем блоге.

“Дети хотят хайпа. Это заметно в видео, это понимают и люди в комментариях. Шутка вечера: “В жизни каждого гражданина есть такие моменты, когда зашел не в тот переход”, – написала Ксения Соколова.

На опубликованной фотографии Соколов сидит рядом с табличкой “Осторожно: хищники”.

Напомним, звезда “Уральских пельменей” Дмитрий Соколов повздорил с компанией подростков в екатеринбургском метро в ночь на 10 марта. По версии самого юмориста, подростки якобы оскорбили некую девушку и он попытался напасть на них.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда