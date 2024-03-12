реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Зашел не в тот переход: жена юмориста Соколова прокомментировала скандал с мужем

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Зашел не в тот переход: жена юмориста Соколова прокомментировала скандал с мужем

Дмитрий Соколов Фото: inst/@dk_sokolove *

Жена Соколова утверждает, что подростки просто захотели раздуть скандал. Она отметила, что эта ситуация была “смешной и веселой”

Жена юмориста Дмитрия Соколова, на днях попавшего в скандал с подростками, опубликовала снимок мужа и прокомментировала ситуацию. Фотографию Ксения показала в своем блоге.

“Дети хотят хайпа. Это заметно в видео, это понимают и люди в комментариях. Шутка вечера: “В жизни каждого гражданина есть такие моменты, когда зашел не в тот переход”, – написала Ксения Соколова.

На опубликованной фотографии Соколов сидит рядом с табличкой “Осторожно: хищники”.

Напомним, звезда “Уральских пельменей” Дмитрий Соколов повздорил с компанией подростков в екатеринбургском метро в ночь на 10 марта. По версии самого юмориста, подростки якобы оскорбили некую девушку и он попытался напасть на них.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет. На борту было 15 человек

В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет. На борту было…

При взлете у него загорелся двигатель 12 марта 2024, 17:43148Написать…

«ПВО не всегда может отследить беспилотники». Военный эксперт — о масштабной атаке БПЛА по России

«ПВО не всегда может отследить беспилотники». Военный эксперт —…

Сообщения об ударах появились сегодня сразу в 9 регионах страны…

«Взрыва не было, только хлопок». Что происходит на месте крушения Ил-76 в Ивановской области: онлайн-трансляция

«Взрыва не было, только хлопок». Что происходит на месте…

Военно-транспортный самолет загорелся, набирая высоту 12 марта 2024, 18:04173Написать комментарий…

Очевидцы сняли на видео крушение Ил-76: страшные кадры

Очевидцы сняли на видео крушение Ил-76: страшные кадры

На кадрах двигатель самолета объят пламенем 12 марта 2024, 18:51135Написать…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp