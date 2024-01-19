реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли мертвым в московском отеле

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли мертвым в московском отеле

Михаил Шиленков Фото: bso.ru

По предварительным данным, смерть артиста не носит криминального характера. Он мог умереть из-за проблем с сердцем. Точная причина будет известна после экспертизы

Тело 46-летнего заслуженного артиста РФ Михаила Шиленкова нашли в номере отеля в центре Москвы. По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash, тело Шиленкова больше суток пролежало в ванной. Его обнаружили днем 18 января в отеле в Расторгуевском переулке, сообщает РЕН ТВ.

Михаил Шиленков был солистом Большого симфонического оркестра имени Чайковского с 2003 года. Он был одним из немногих в России исполнителей на барочном фаготе. 27 января у Шиленкова должен был состояться концерт в Государственной академической филармонии Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве умерла бывший председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова. Ее тело нашли 15 января в квартире на Новочеремушкинской улице.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Новости Алтай

«А-а-а! Спаси и сохрани!»: посмотрите на лица этих смельчаков, окунувшихся в прорубь на Крещение

19.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае поддержка молочного скотоводства выросла почти в три раза

19.01.2024

 Новости Алтай

В Китае создали коронавирус, который уничтожил всех подопытных

19.01.2024

 Новости Алтай

На Чуйском тракте камнепад сильно повредил дорожное полотно

19.01.2024

 Новости Алтай

Еще один самолет вынужденно сел в аэропорту Новосибирска

19.01.2024

 Новости Алтай

Росстат: сильнее всего в 2023 году в РФ подорожали яйца, помидоры и груши

19.01.2024

 Новости Алтай

54 млн руб. курортного сбора планирует получить Алтайский край в 2024 году

19.01.2024

 Новости Алтай

По собственному желанию: кто из бийчан готов окунуться в крещенскую иордань

19.01.2024

 Новости Алтай

Стало известно, кто поджег машину депутата Думы Бийска

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске