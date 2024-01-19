Михаил Шиленков Фото: bso.ru

По предварительным данным, смерть артиста не носит криминального характера. Он мог умереть из-за проблем с сердцем. Точная причина будет известна после экспертизы

Тело 46-летнего заслуженного артиста РФ Михаила Шиленкова нашли в номере отеля в центре Москвы. По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash, тело Шиленкова больше суток пролежало в ванной. Его обнаружили днем 18 января в отеле в Расторгуевском переулке, сообщает РЕН ТВ.

Михаил Шиленков был солистом Большого симфонического оркестра имени Чайковского с 2003 года. Он был одним из немногих в России исполнителей на барочном фаготе. 27 января у Шиленкова должен был состояться концерт в Государственной академической филармонии Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве умерла бывший председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова. Ее тело нашли 15 января в квартире на Новочеремушкинской улице.

Взято отсюда