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Заставлял присылать интимные фото: на Алтае развратителя девочек приговорили к 14 годам колонии

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Мигрант из Таджикистана развратил 32 малолетних девочек и получил срок на Алтае

Заставлял присылать интимные фото: на Алтае развратителя девочек приговорили к 14 годам колонии

Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима

В Алтайском крае вынесли приговор уроженцу Таджикистана, который развращал малолетних девочек в разных регионах России. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, извращенец признан виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, а также изготовлении и обороте порнографии.

По данным суда и следствия, 38-летний мужчина приехал из Республики Таджикистан в Москву, чтобы найти там работу. В 2019 и 2021 годах он начал общаться в соцсетях с несовершеннолетними девочками.

Чтобы войти в доверие к детям, взрослый мужчина представлялся их ровесником и отправлял контент порнографического характера. Развратитель малолетних угрожал девочкам, что если они не пришлют ответные интимные фотографии и видео, то он сообщит об общении кому-то из близких детей. Испугавшись, девочки были вынуждены выполнять условия преступника.

Установлено, что всего от действий мужчины пострадали 20 девочек в возрасте от 8 до 15 лет, которые проживают в Алтайском крае и других регионов страны – от Ставропольского края до Хабаровского. Следствию удалось доказать 32 эпизода преступлений.

– Следователем Следственного комитета была проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательственной базы, которую суд принял во внимание и назначил подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – отметили в пресс-службе следственного управления.

Алтайский краевой суд отменил оправдательное решение присяжных по делу об убийстве

Взято отсюда
14.03.2024

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