Визуализация проекта жилого комплекса на улице Приречная, 12 Фото: Мастерская Владимира Золотова

Земельный участок на улице Приречной, 12, где планируют построить дом под старину, могут разрешить использовать под паркинг. Изменились ли планы по его застройке, “Толк” узнал у заказчика проекта ЖК

На участке, расположенном под боком у сквера на Приречной, могут разрешить строить объекты для хранения автотранспорта. Соответствующий проект рассмотрят в рамках общественных слушаний. Тем временем для небольшой территории уже запроектировали Г-образный жилой дом с балясинами на фасаде и аркой. Зачем участку новая опция и что ждет проект ЖК в ближайшее время, читайте в материале “Толка”.

Взято отсюда