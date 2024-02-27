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Застройщики малоэтажки в Алтайском крае замахнулись на рекорд по вводу в 2024 году

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Застройщики малоэтажки в Алтайском крае замахнулись на рекорд по вводу в 2024 году

Коттедж. Сельский дом. Санниковский сельсовет Фото: Олег Укладов

В 2024 году в Алтайском крае усиливается тренд на строительство частных домов, а вот ввод многоквартирных заметно проседает

В январе 2024 года в Алтайском крае введено в эксплуатацию 101 тыс. кв. метров индивидуального жилья, сообщает портал наш.дом.рф. Это почти шестая часть от всего объема частных домов, построенных в 2023 году. Ввод же многоквартирных домов пока сильно проседает.

В первый месяц 2024 года в регионе в эксплуатацию ввели 15 тыс. кв. метров в многоквартирных домах. Это на 77% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Зато ввод малоэтажки вырос на 44%, достигнув 101 тыс. кв. метров. В целом строительная отрасль региона вышла на отметку 115 тыс. “квадратов”. Это на 13% меньше, чем в январе прошлого года.

Скромный ввод многоквартирных домов можно объяснить рекордами 2023 года. Тогда при плане в 780 тыс. кв. метров строили смогли выдать 945,8 тыс. Из них индивидуальных домов было 586,1 тыс. кв. метров (на 24,6% больше, чем в 2022 году).

План по вводу жилья в 2024 году в регионе составляет 811 тыс. кв. метров.

Взято отсюда

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