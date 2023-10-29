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Затяжная магнитная буря. Ждать ли возмущений в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Солнце. Природа. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

В большинстве городов геомагнитные волнения будут достигать четырех баллов. Метеочувствительным людям рекомендуют быть внимательнее к своему здоровью

До 31 октября на Земле будет мощная магнитная буря силой от 3 до 4 баллов, сообщил Life.ru.

По данным издания, солнечная активность ожидается умеренной, но возможны вспышки класса X, которые являются самыми мощными.

Так, 28-30 октября станут днями относительного затишья, магнитное поле придет в норму после всплесков предыдущих дней, но ненадолго.

Уже 31 октября, начиная со второй половины дня, по прогнозу ожидается новый геомагнитный всплеск.

Ждать ли магнитные бури в Алтайском крае

По данным лаборатория солнечной астрономии, возбужденная магнитосфера прогнозируется в Алтайском крае в первой половине дня 30 октября, а также 1 ноября.

Источник

горняк
горняк локтевский

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