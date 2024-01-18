Завершается прием заявок на участие в краевом фестивале клубов и школ молодых и будущих избирателей «Мы выбираем будущее»

Завершается прием заявок на участие в VII Фестиваль клубов (школ) молодых и будущих избирателей образовательных организаций, учреждений культуры и молодежных общественных объединений Алтайского края «Мы выбираем будущее». Направить заявку необходимо в срок до 22 января 2024 года по электронной почте (e-mail: rub_bik@mail.ru ).

Заявка оформляется машинописным способом в виде текстового файла в формате Microsoft Word. Образец заявки представлен в приложении № 1 к Положению .

Напомним, фестиваль клубов и школ молодых и будущих избирателей «Мы выбираем будущее» пройдет в Барнауле 1 марта 2024 года. К участию приглашаются команды клубов (школ) молодых и будущих избирателей образовательных организаций, учреждений культуры, детских и молодежных общественных объединений Алтайского края. Состав команды – не менее 5 и не более 10 человек. Команду сопровождает руководитель – наставник.

Приглашаем к участию и ждем ваши заявки!

Справка: Целью проведения фестиваля являются повышение правовой и электоральной культуры подрастающего поколения, популяризация деятельности клубов (школ) молодых и будущих избирателей, развитие творческого потенциала подростков и молодежи, навыков самопрезентации и командной работы.

Организатором мероприятия выступает Избирательная комиссия Алтайского края совместно с Администрацией города Барнаула при содействии Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.

Взято отсюда.

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