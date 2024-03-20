Завершается ремонт филиала бийской школы № 19

Учреждение совсем скоро распахнет двери для учеников.

Источник фото: t.me/shchigrev_bsk

В бийском поселке Новый близится к завершению ремонт филиала школы № 19. О ходе работ сообщил глава города Виктор Щигрев .

По словам Щигрева, уже полностью выполнены работы по устройству и утеплению перекрытия, замене кровли, системы отопления и водопровода. Рабочие провели наружное электроснабжение и заземление, в здании заменили окна и залили пол в большей части классов. На 90 % завершено устройство системы канализации.

Сейчас проводится внутренняя отделка. С приходом устойчивых теплых температур специалисты оборудуют школу новым крыльцом и пандусом.

Планируется, что свои двери для учеников обновленное учреждение распахнет уже в этом году.

Взято отсюда.

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