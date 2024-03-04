Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел выездное рабочее совещание на строительной площадке многоквартирного дома по ул.Петра Сухова, 34, который возводится с привлечением средств граждан-инвесторов. Совещание проведено с целью контроля за темпами строительства жилого объекта и сроками его завершения.

В совещании приняли участие прокурор города Барнаула Максим Маковеев, прокурор Октябрьского района Барнаула Константин Поливанный, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев, директор ООО ПСИП «Сиада» Александр Соболев, инициативная группа дольщиков.

Напомним, строительство многоквартирного дома ведется в два этапа. Для завершения строительства первого этапа (включает в себя сдачу жилой части объекта и выполнение конструктива подземной парковки) необходимо выполнить устройство наружной сети электроснабжения, установить трансформаторную подстанцию, завершить строительство части подземного паркинга.

Говоря о текущей ситуации на объекте, руководитель «Сиады» отметил, что в настоящее время продолжаются работы на каркасе подземной парковки – монтируются плиты в районе блок-секций № 2,3, ведется кирпичная кладка, сварка металлических конструкций. Застройщиком устранены ранее выявленные региональной инспекцией строительного и жилищного надзора замечания, касающиеся самого жилого дома. Остаются в работе замечания по обустройству технических сетей электроснабжения.

Александр Соболев рассказал о планах по реализации парковок и нежилых помещений по адресу ул.Петра Сухова, 34. С учетом представленной информации застройщику рекомендовано для обеспечения финансовой стабильности предприятия организовать дополнительные приемные дни для разъяснения возможностей приобретения парковочных мест, условий заключения договоров.

Вопросы завершения строительства многоквартирных домов с привлечением средств граждан-инвесторов находятся на контроле в администрации города.

Фото Андрея Чурилова, “Вечерний Барнаул”

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