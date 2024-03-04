реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел выездное рабочее совещание на строительной площадке многоквартирного дома по ул.Петра Сухова, 34, который возводится с привлечением средств граждан-инвесторов. Совещание проведено с целью контроля за темпами строительства жилого объекта и сроками его завершения.

В совещании приняли участие прокурор города Барнаула Максим Маковеев, прокурор Октябрьского района Барнаула Константин Поливанный, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев, директор ООО ПСИП «Сиада» Александр Соболев, инициативная группа дольщиков.

Напомним, строительство многоквартирного дома ведется в два этапа. Для завершения строительства первого этапа (включает в себя сдачу жилой части объекта и выполнение конструктива подземной парковки) необходимо выполнить устройство наружной сети электроснабжения, установить трансформаторную подстанцию, завершить строительство части подземного паркинга.

Говоря о текущей ситуации на объекте, руководитель «Сиады» отметил, что в настоящее время продолжаются работы на каркасе подземной парковки – монтируются плиты в районе блок-секций № 2,3, ведется кирпичная кладка, сварка металлических конструкций. Застройщиком устранены ранее выявленные региональной инспекцией строительного и жилищного надзора замечания, касающиеся самого жилого дома. Остаются в работе замечания по обустройству технических сетей электроснабжения.

Александр Соболев рассказал о планах по реализации парковок и нежилых помещений по адресу ул.Петра Сухова, 34. С учетом представленной информации застройщику рекомендовано для обеспечения финансовой стабильности предприятия организовать дополнительные приемные дни для разъяснения возможностей приобретения парковочных мест, условий заключения договоров.

Вопросы завершения строительства многоквартирных домов с привлечением средств граждан-инвесторов находятся на контроле в администрации города.

Фото Андрея Чурилова, “Вечерний Барнаул”

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Цените уют. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 5 марта

Цените уют. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 5 марта

Благоприятная обстановка дома зарядит вас энергией, которая поможет в делах…

Узнать больше
В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела

В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела

Лампочки. Архивное фото Шесть населенных пунктов Шебекинского округа остались без…

Узнать больше
Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР

Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото Мирный…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp