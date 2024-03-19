реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Завершены поиски пропавшего в декабре прошлого года баскетболиста клуба «Барнаул»

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

19 марта в Красноярском крае завершились поиски барнаульского баскетболиста Антона Петухова, который исчез 30 декабря

Завершены поиски пропавшего в декабре прошлого года баскетболиста клуба «Барнаул»

Антона Петухова искали с 30 декабря 2023 года. Фото: сайт БК «Барнаул»

Молодой баскетболист, выступавший за БК «Барнаул», Антон Петухов пропал в ночь на 30 декабря в родном Красноярске. С тех пор его долгое время искали волонтеры и полиция. И вот, спустя 2,5 месяца, пришла горькая новость – обнаружено тело парня.

Антон Петухов пропал в Красноярске ночью 30 декабря. Он ушел из дома родителей в 3:30 и больше на связь не выходил. В тот же вечер отец обратился с заявлением в полицию, к поискам подключились волонтеры.

Через некоторое время появились и первые сведения об Антоне. Камеры видеонаблюдения заметили, как 20-летний парень шел на остров Татышев, но ни обратно, ни на правобережье не вышел. Через некоторое время выяснилось, что спортсмен упал в Енисей.

Антона искали волонтеры, родные и полиция. Они осматривали берег, запускали беспилотники для осмотра местности, использовали подводный дрон. К сожалению, результатов не было. И вот 19 марта найдено тело…

– Сегодня в реке Енисей в районе села Частоостровское Емельяновоского района было обнаружено тело мужчины. Предположительно, это парень 2003 года рождения, который пропал в конце прошлого года. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на подтверждение личности погибшего, – сообщили в полиции.

Другие источники подтверждают смерть молодого человека.

Антон Петухов был воспитанником баскетбольной школы «Енисей». Позже, с 2020 по 2023 год, он выступал за московский клуб «ЦСКА-Юниор», в составе которого стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ, а в 2021 году — чемпионом первенства ДЮБЛ. Летом 2023 Антон перешел в БК «Барнаул», вслед за тренером Александром Герасимовым.

За барнаульский клуб Антон успел сыграть в шести матчах, но в начале ноября 2023 года получил травму. Занимался по индивидуальной программе и проходил реабилитацию.

В декабре 2023 года по согласованию с руководством баскетбольного клуба Антон должен был полететь в Москву, по вопросам учебы, а потом вернуться в Барнаул. Однако вместо столицы он отправился домой к родителям в Красноярск, откуда он уже не вернулся.

Взято отсюда
19.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

Вышедшее в первую неделю марта обновление программного обеспечения iOS 17.4 для iPhone…

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале раскритиковал…

В Челябинске нетрезвый мужчина решил угнать автомобиль, толкая его по улице

В Челябинске нетрезвый мужчина решил угнать автомобиль, толкая его по улице

В Челябинске мужчина в нетрезвом состоянии решил угнать легковой автомобиль, но…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp