Завершены поиски пропавшего в декабре прошлого года баскетболиста клуба «Барнаул»

19 марта в Красноярском крае завершились поиски барнаульского баскетболиста Антона Петухова, который исчез 30 декабря

Антона Петухова искали с 30 декабря 2023 года. Фото: сайт БК «Барнаул»

Молодой баскетболист, выступавший за БК «Барнаул», Антон Петухов пропал в ночь на 30 декабря в родном Красноярске. С тех пор его долгое время искали волонтеры и полиция. И вот, спустя 2,5 месяца, пришла горькая новость – обнаружено тело парня.

Антон Петухов пропал в Красноярске ночью 30 декабря. Он ушел из дома родителей в 3:30 и больше на связь не выходил. В тот же вечер отец обратился с заявлением в полицию, к поискам подключились волонтеры.

Через некоторое время появились и первые сведения об Антоне. Камеры видеонаблюдения заметили, как 20-летний парень шел на остров Татышев, но ни обратно, ни на правобережье не вышел. Через некоторое время выяснилось, что спортсмен упал в Енисей.

Антона искали волонтеры, родные и полиция. Они осматривали берег, запускали беспилотники для осмотра местности, использовали подводный дрон. К сожалению, результатов не было. И вот 19 марта найдено тело…

– Сегодня в реке Енисей в районе села Частоостровское Емельяновоского района было обнаружено тело мужчины. Предположительно, это парень 2003 года рождения, который пропал в конце прошлого года. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на подтверждение личности погибшего, – сообщили в полиции.

Другие источники подтверждают смерть молодого человека.

Антон Петухов был воспитанником баскетбольной школы «Енисей». Позже, с 2020 по 2023 год, он выступал за московский клуб «ЦСКА-Юниор», в составе которого стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ, а в 2021 году — чемпионом первенства ДЮБЛ. Летом 2023 Антон перешел в БК «Барнаул», вслед за тренером Александром Герасимовым.

За барнаульский клуб Антон успел сыграть в шести матчах, но в начале ноября 2023 года получил травму. Занимался по индивидуальной программе и проходил реабилитацию.

В декабре 2023 года по согласованию с руководством баскетбольного клуба Антон должен был полететь в Москву, по вопросам учебы, а потом вернуться в Барнаул. Однако вместо столицы он отправился домой к родителям в Красноярск, откуда он уже не вернулся.

Взято отсюда

19.03.2024