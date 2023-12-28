Завершился 672-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 27 декабря рассказал телеграм канал РИА Новости.

Российская ПВО сбила украинский Ми-8, 7 снарядов HIMARS, ракету HARM и управляемую авиабомбу JDAM, уничтожены 17 беспилотников.

Киев обстреливал Донецк, Горловку и Ясиноватский район из артиллерии и РСЗО, в Горловке повреждены школа, детский сад, клуба «Досуг», почта, администрация, библиотека и храм XIX века.

Глава Запорожской области Балицкий считает, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года, украинский фронт рухнет.

Законопроект о мобилизации на Украине отправят на доработку из-за «дискуссионных положений», но примут в январе-феврале, пишет украинский Forbes.

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Взято отсюда.

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