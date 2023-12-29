Завершился 673-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 28 декабря рассказал телеграм канал РИА Новости.

Медведев заявил, что переговоры с Киевом возможны, Россия их никогда не отвергала.

Военные группировки «Центр» остановили продвижение украинских войск, в том числе бригады запрещенного в России «Азова», на краснолиманском направлении, уничтожили шесть опорных пунктов и подавили 40 артиллерийских подразделений ВСУ.

Система ПВО сработала над морем в Севастополе, предварительно, уничтожен один беспилотник, повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Развожаев.

Войска Украины за сутки потеряли в зоне проведения спецоперации около 750 военнослужащих на всех направлениях

Российские истребители сбили в районе Крамоторска самолет Су-25 воздушных сил Украины. Еще два украинских Су-25 сбиты средствами ПВО в районах населенных пунктов Новогригорока Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

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Взято отсюда.

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