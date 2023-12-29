Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Завершился 673-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Завершился 673-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 28 декабря рассказал телеграм канал РИА Новости.

Медведев заявил, что переговоры с Киевом возможны, Россия их никогда не отвергала.

Военные группировки «Центр» остановили продвижение украинских войск, в том числе бригады запрещенного в России «Азова», на краснолиманском направлении, уничтожили шесть опорных пунктов и подавили 40 артиллерийских подразделений ВСУ.

Система ПВО сработала над морем в Севастополе, предварительно, уничтожен один беспилотник, повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Развожаев.

Войска Украины за сутки потеряли в зоне проведения спецоперации около 750 военнослужащих на всех направлениях

Российские истребители сбили в районе Крамоторска самолет Су-25 воздушных сил Украины. Еще два украинских Су-25 сбиты средствами ПВО в районах населенных пунктов Новогригорока Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , новости республики алтай банкфакс ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

 Новости Алтай

Астролог рассказал, какой знак зодиака начнет новый год с “обнуления” в карьере

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле зажгли огни на главной ёлке региона

30.12.2023

 Новости Алтай

Следователи начали проверку в отношении персонала барнаульского частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

Руководитель Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максим Столповский стал победителем конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка»

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix