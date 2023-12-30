Завершился 674-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 29 декабря рассказал телеграм канал РИА Новости

За неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием. В Минобороны России уточнили, что целями были объекты ВПК, аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

79 атак ВСУ отразили за неделю российские войска на разных направлениях, потери Киева составили порядка 4685 военнослужащих, 17 танков;

В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих.

Российские средства ПВО и авиация за 7 дней сбили 10 самолетов и 2 вертолета противника.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Марьинки.

ПВО уничтожила украинские беспилотники над Курской, Брянской областями и 3 ракеты HARM над Белгородской областью.

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Взято отсюда.

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