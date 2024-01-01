Завершился 676-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 31 декабря рассказал телеграм канал РИА Новости.

ВС РФ нанесли ответные удары по территории Украины в ответ на атаку центра Белгорода – в результате были поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде и 200 иностранных наёмников.

Ударами высокоточных ракет по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (запрещен в РФ) ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен», непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

ВСУ за сутки обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области и областной центр не менее 100 раз.

На Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, уничтожен танк Leopard-2.

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