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Завершился 677-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

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Завершился 677-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 1 января рассказал телеграм канал РИА Новости.

РФ после теракта в Белгороде наносит чувствительные удары по военным объектам Украины сегодня и будет делать это завтра, заявил Путин. Он отметил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева.

Число жертв обстрела Белгорода 30 декабря увеличилось до 25 человек, из них 5 детей, сообщил губернатор Гладков.

Украинские войска через 10 минут после наступления нового года выпустили 15 ракет РСЗО по Донецку.

ВС РФ 31 декабря нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow, все объекты поражены.

Российские войска поразили предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка Николаевской области.

В Брянской области за день обезврежены 2 украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет.

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Взято отсюда.

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