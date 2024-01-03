Завершился 678-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 2 января рассказал т елеграм канал РИА Новости.

Белгород 2 января подвергся украинскому обстрелу. Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет «Ольха». Все они были сбиты российскими средствами ПВО. В результате погиб мужчина, еще 5 человек пострадали.

На сватовском направлении российские войска уничтожили взвод украинских танков Leopard-2A6.

ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения.

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