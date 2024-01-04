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Завершился 679-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

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Завершился 679-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 3 января рассказал телеграм канал РИА Новости.

248 военных РФ вернулись из украинского плена «в результате сложного переговорного процесса» при посредничестве ОАЭ, сообщило Минобороны РФ.

Киев продолжил обстреливать Белгородскую области, были сбиты 6 «Точек-У» и 6 «Ольха». В Белгороде эвакуировали 600 человек из-за неразорвавшегося боеприпаса.

За сутки уничтожено более 600 украинских военных, танк, два БМП Bradley, польской САУ, станции радиоэлектронной борьбы.

Российская ПВО перехватила 8 ракет «Точка-У», две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, «Ольха» и Vampire, уничтожены 15 беспилотников.

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