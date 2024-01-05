Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Завершился 680-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Завершился 680-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 4 января рассказал телеграм канал РИА Новости.

Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев, служащих по контракту в ВС РФ во время спецоперации.

ВСУ потеряли за сутки до 650 военных, 9 БМП, РСЗО «Ольха» и 3 РСЗО Vampire.

Уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны в Харьковской области.

ПВО перехватила 3 снаряда HIMARS и сбила 37 украинских беспилотников, сообщили в МО РФ.

Дежурные силы российской ПВО сбили 10 украинских ракет над Крымом, сообщило российское военное ведомство.

Дежурные силы ПВО сбили над Липецкой областью украинскую ракету комплекса С-200, переоборудованную для поражения наземных целей.

Столтенберг созывает 10 января заседание Совета НАТО-Украина на уровне постпредов по просьбе Киева.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай , новости района алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Жители Барнаула засняли красивый рассвет 5 января

05.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае почти на 40 миллионов рублей приобретут инструменты для детских школ искусств

05.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле продолжаются занятия по проекту «Зимний дворовый инструктор»

05.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае в 1,5 раз выросла зарплата сотрудников предприятий по производству одежды

05.01.2024

 Новости Барнаул

В Бийске у опасных горок установили специальные таблички

05.01.2024

 Новости Барнаул

В Аргентине задержали экс-директора барнаульского “Жилфонда”

05.01.2024

 Новости Барнаул

Жесткое ДТП произошло в Зональном районе

05.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле на въезде во Власиху столкнулись автобус и Hyundai

05.01.2024

 Новости Барнаул

В Бийске водитель автобуса сбил ребенка

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix