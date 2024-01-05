Завершился 680-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 4 января рассказал телеграм канал РИА Новости.

Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев, служащих по контракту в ВС РФ во время спецоперации.

ВСУ потеряли за сутки до 650 военных, 9 БМП, РСЗО «Ольха» и 3 РСЗО Vampire.

Уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны в Харьковской области.

ПВО перехватила 3 снаряда HIMARS и сбила 37 украинских беспилотников, сообщили в МО РФ.

Дежурные силы российской ПВО сбили 10 украинских ракет над Крымом, сообщило российское военное ведомство.

Дежурные силы ПВО сбили над Липецкой областью украинскую ракету комплекса С-200, переоборудованную для поражения наземных целей.

Столтенберг созывает 10 января заседание Совета НАТО-Украина на уровне постпредов по просьбе Киева.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай , новости района алтай ,