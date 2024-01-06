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Завершился 681-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

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Завершился 681-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 5 января рассказал телеграм канал РИА Новости.

ВС РФ за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.

По данным МО РФ, российские войска за неделю отразили 37 атак ВСУ на разных направлениях, Киев потерял порядка 4690 военных убитыми и ранеными, 10 танков, в том числе один Leopard-2.

Российская ПВО уничтожила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью Черного моря.

Два человека, предварительно, пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины, сообщил губернатор.

Российская ПВО 5 января уничтожила и перехватила 36 украинских беспилотников над Крымом и один над Кубанью.

Пушилин сообщил, что в ДНР учредят медаль «За освобождение Марьинки».

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