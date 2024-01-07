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Завершился 682-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

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Завершился 682-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 5 января рассказал телеграм канал РИА Новости.

Российские войска в течение суток отразили шесть атак ВСУ на купянском и донецком направлениях, сообщает Минобороны РФ. Потери противника составили порядка 530 человек убитыми и ранеными, три танка.

Ночью ПВО России уничтожила над Крымским полуостровом 4 украинские авиационные управляемые ракеты. А также шесть противокорабельных ракет «Нептун» над северо-западной частью Чёрного моря, вертолет Ми-8 в Херсонской области.

Освобождение Соледара, Артёмовска и Марьинки знаково и для безопасности, и для полного освобождения ДНР, заявил Пушилин.

Отправка Данией первых истребителей F-16 Украине задерживается до полугода, сообщает газета Berlingske .

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Взято отсюда.

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