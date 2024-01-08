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Завершился 683-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

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Завершился 683-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 7 января рассказал телеграм канал РИА Новости.

На купянском направлении отражены 4 атаки ВСУ, уничтожено свыше 50 военнослужащих, на краснолиманском потери противника составили до 55 человек, сообщили в Минобороны РФ.

На донецком направлении Киев потерял более 300 военных убитыми и ранеными, 4 боевые бронемашины, 20 автомобилей.Также поражены самоходная установка Caezar, американская гаубица М119, склад боеприпасов ВСУ.

Путин в канун Рождества встретился с семьями героев России, погибших на СВО. Глава государства отметил о необходимости всесторонней поддержки семей военнослужащих.

Президент пообещал обсудить с патриархом статус священников в армии, отметив, что есть нюанс — церковь отделена от государства.

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