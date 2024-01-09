Завершился 684-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 8 января рассказал телеграм канал РИА Новости.

Вооруженные силы РФ нанесли в понедельник утром групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250» произошёл при выполнении боевых задач самолетом ВКС РФ в ЛНР над городом Рубежное – никто не пострадал.

Два агента СБУ, собиравшие для Киева данные о Народной милиции ЛНР, пойманы в республике.

Российская ПВО утром понедельника перехватила над Белгородской областью украинскую ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей.

На купянском направлении отражены 9 атак ВСУ в районах Синьковки, Ивановки и Терн, потери противника составили свыше 110 военных, два танка, две БМП, два бронетранспортера.

На южнодонецком направлении отражены три атаки севернее Приютного (Запорожская область), поражены сила и техника в районе Новомихайловки. Потери противника составили до 130 человек убитыми и ранеными.

На херсонском направлении ВС РФ нанесли поражение ВСУ на правом берегу Днепра, противник потерял более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, также поражены пункт управления БпЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ.

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Взято отсюда.

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