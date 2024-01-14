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Завершился 689-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

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Завершился 689-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 13 января рассказал телеграм канал РИА Новости.

Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины два раза за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуге, Чернигове, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.

13 января ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Украинские наземные силы не проявляли никакой активности за прошедшие сутки на краснолиманском направлении, в то же время российские авиация и артиллерия поразили более 150 выявленных целей ВСУ.

ВСУ за сутки на всех направлениях потеряли около 830 военнослужащих. Российские подразделения уничтожили 10 единиц бронетехники и 10 гаубиц противника.

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