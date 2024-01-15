Завершился 690-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 14 января рассказал телеграм канал РИА Новости.
За сутки ВСУ потеряли на всех направлениях около 800 военнослужащих, уничтожены 27 единиц бронетехники и 25 гаубиц, сообщило Минобороны России
Комплексы подавления FPV-дронов начали применять на российских танках в зоне СВО.
Украинские беспилотники атаковали посёлок Тёткино в Курской области, один человек пострадал.
Власти Белгорода установили в центре города железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов.
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