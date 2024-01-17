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Завершился 692-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

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Завершился 692-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине, которые произошли 16 января, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Минобороны РФ доложило, что ночью силами ПВО уничтожены пять и перехвачены три беспилотника над территорией Воронежской области. После атаки в регионе ввели режим ЧС. Губернатор Александр Гусев заявил, что в результате падения дрона повреждены 35 квартир в трех многоэтажках, пострадала 10-летняя девочка.

Российские войска за сутки отразили 15 атак ВСУ на разных направлениях. Потери Киева составили до 990 военнослужащих и четыре танка, в том числе два Leopard 2.

Бойцы группировки «Запад» пленили украинцев во время штурма их позиций на купянском направлении, сообщает военное ведомство.

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