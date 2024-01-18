Завершился 693-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях 693-го дня специальной военной операции России, которые произошли 17 января, сообщают РИА Новости.

За последние сутки Киев потерял 655 военных, 2 танка, 7 бронемашин, 2 БМП и 2 бронетранспортера, а также 4 гаубицы Д-30, пушку «Пион» и 3 артустановки «Гвоздика», следует из сводки Минобороны РФ.

Поражены базы горючего и три склада боеприпасов ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», пункт временной дислокации иностранных наемников.

Средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщает военное ведомство.

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