Завершился 695-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 19 января рассказал телеграм канал РИА Новости.

За неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям украинской оборонки, сообщает Минобороны. Также были нанесены удары по пунктам дислокации ВСУ и наемников.

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. В Клинцах после сброса боеприпасов с украинского БПЛА загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. ВСУ пытались атаковать Тамбовский пороховой завод завод с помощью беспилотника.

Войска Украины потеряли за неделю на всех направлениях убитыми и ранеными около 5600 военнослужащих. Уничтожены более 100 единиц бронетехники, свыше 90 орудий полевой артиллерии, два склада с боеприпасами.

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Взято отсюда.

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