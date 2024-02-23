Завершился 729-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 22 февраля рассказал телеграм канал РИА Новости.

ВС РФ освободили населённый пункт Победа на донецком направлении, улучшили положение по переднему краю, а на авдеевском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.

Отражены 15 украинских атак и контратак, Киев потерял около 800 военных, четыре танка и пять БМП, американскую бронетехнику и артсистемы, сообщили в российском военном ведомстве.

Зампред Совбеза РФ Медведев рассказал, что даже Запад не может усадить Украину за переговоры, несмотря на то, что процесс исчезновения страны с карты мира уже идёт.

«Игрища» вокруг поставок оружия Украине могут непреднамеренно привести к началу ядерного конфликта, например, если старт самолёта из страны НАТО будет расценен как нападение на Россию, заявил Медведев.

Российские хакеры RaHDIt опубликовали данные 2,6 тыс сотрудников украинских военкоматов, отлавливающих граждан Украины, чтобы украинцы знали в лицо, кто "их убивает" и от кого им «следует прятаться».

Еще читают

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости горного алтая лента новостей ,