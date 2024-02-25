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Завершился 731-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

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Завершился 731-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 24 февраля рассказал телеграм канал РИА Новости.

На авдеевском направлении ВС РФ продолжают занимать выгодные позиции. Отражены 2 контратаки ВСУ, потери противника убитыми и ранеными составили до 425 военных.

ВС РФ на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, противник потерял свыше 395 солдат, два танка, четыре боевые бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

ПВО сбили в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово в ДНР два украинских МиГ-29.

Как пишут украинские СМИ, ВСУ заявили о выходе из Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки в пригороде Донецка.

Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, пострадал один человек.

По словам главы Евросовета, более 130 млрд евро за два года предоставил Евросоюз Украине.

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Взято отсюда.

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