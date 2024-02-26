Завершился 732-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 25 февраля рассказал телеграм канал РИА Новости.

ВС РФ отразили 14 атак и контратак, ВСУ потеряли более 800 солдат и 4 танка.

Российская ПВО сбила 6 снарядов HIMARS и уничтожила 77 украинских беспилотников.

Украинские войска отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино к западу от Авдеевки, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими. По словам представителя МИДа Марии Захаровой, Зеленский врет, говоря о количестве потерь – это понимает каждый гражданин Украины.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что исход конфликта Украины с РФ решится в течение ближайших месяцев.

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