Завершился 733-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 26 февраля рассказал телеграм канал РИА Новости.

Российские военные освободили Ласточкино на авдеевском направлении.

Российская армия заняла более выгодные рубежи на донецком и южно-донецком направлениях, на авдеевском – улучшила положение по переднему краю.

Первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок ракет Taurus Украине, объяснил свою позицию опасениями по поводу вовлечения Германии в конфликт.

Некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.

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Взято отсюда.

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