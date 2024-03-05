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Завершился 740-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

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Завершился 740-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 4 марта рассказал телеграм канал РИА Новости.

РФ на предстоящей сессии ОЗХО поднимет вопрос о системном применении украинскими боевиками токсичных химикатов, сообщил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.

Благодаря заранее предоставленной Россией информации о планах украинских провокаций удалось избежать ряда трагедий, добавил он.

Потери ВСУ составили за сутки более 1,4 тысячи солдат, Киев лишился двух танков, в том числе одного Abrams, двух пусковых установок HIMARS, четырёх боевых машин пехоты, в том числе трёх американских Bradley.

Российские авиация и артиллерия поразили два пункта управления беспилотниками, средства ПВО сбили 81 украинский беспилотник.

Канцлер Германии Шольц в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

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Взято отсюда.

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