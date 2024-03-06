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Завершился 741-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

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Завершился 741-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 5 марта рассказал телеграм канал РИА Новости.

Российская группировка войск не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное, продолжает их теснить, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Средства ПВО уничтожили ночью 3 украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Также был сбит беспилотник над Курской областью.

Потери ВСУ за сутки на всех направлениях составили до 1090 человек.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах. Над Николаевской областью сбит украинский МиГ-29, в зоне СВО за сутки уничтожено 112 украинских беспилотников.

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Взято отсюда.

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