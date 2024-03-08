Завершился 743-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 7 марта рассказал т елеграм канал РИА Новости.
За сутки Киев потерял до 820 солдат, 5 танков, гаубицы и другие артиллерийские орудия, уничтожены шесть складов боеприпасов, рассказали в Минобороны РФ.
В Минобороны Германии заявили, что к международной коалиции по поставкам Украине средств ПВО-ПРО присоединилась Норвегия.
ГУР МО Украины сообщило, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран.
Украинские СМИ пишут о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
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