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Завершился 743-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

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Завершился 743-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 7 марта рассказал т елеграм канал РИА Новости.

За сутки Киев потерял до 820 солдат, 5 танков, гаубицы и другие артиллерийские орудия, уничтожены шесть складов боеприпасов, рассказали в Минобороны РФ.

В Минобороны Германии заявили, что к международной коалиции по поставкам Украине средств ПВО-ПРО присоединилась Норвегия.

ГУР МО Украины сообщило, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран.

Украинские СМИ пишут о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.

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Взято отсюда.

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