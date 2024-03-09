Завершился 744-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 8 марта рассказал телеграм канал РИА Новости.

Военный союз Украины и США показывает признаки взаимного «разочарования и износа», пишет New York Times.

Байден призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине.

Выступление Байдена перед конгрессом – позор для страны и «худшая речь» о положении США, заявил Трамп.

Дальнобойные ракеты не станут решающими для конфликта на Украине, ФРГ не намерена переходить эту линию, заявил министр обороны Германии Писториус.

ВС РФ нанесли за неделю 34 групповых удара по объектам, где осуществлялась сборка безэкипажных катеров ВСУ, по арсеналам, пунктам дислокации подразделений, формирований националистов и иностранных наемников, сообщило в недельной сводке Минобороны РФ.

Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников в Волгоградской, 11 в Белгородской и 1 – в Курской области.

Два человека погибли, один тяжело ранен в селе Рождественка Грайворонского городского округа в результате атаки ВСУ тремя дронами-камикадзе, сообщил белгородский губернатор Гладков.

Украина вышла из соглашения с СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках.

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Взято отсюда.

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