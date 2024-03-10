Завершился 745-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 9 марта рассказал телеграм канал РИА Новости.

МО РФ показало кадры поражения точным ударом «Искандера» С-300 противника. По данным РИА Новости, в результате были уничтожены три пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет, два автомобиля сопровождения ВСУ.

Ночью над Ростовской областью был сбит 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны. Как отметил губернатор региона, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано.

Британские психологи в ходе подготовки мобилизованных украинцев обрабатывали их и внушали ненависть к «русским солдатам», рассказал пленный ВСУ в предоставленном Минобороны РФ видео.

Украинских военных массово обучают десантированию с американских бронетранспортеров, рассказал РИА Новости украинский пленный.

Присутствие сил НАТО на Украине «не является немыслимым», заявил глава польского МИД Сикорский, комментируя высказывания Макрона на эту тему.

Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке крылатых ракет Taurus Киеву, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских Storm Shadow Украине, сообщил министр иностранных дел Великобритании Кэмерон.

Противник потерял на различных направлениях до 975 военных, а также танк, три артиллерийские системы М777 производства США, боевую машину реактивной системы RM-70 «Vampire» производства Чехии, самоходную установку «Caesar» производства Франции, бронетранспортер «Stryker» производства США, ракетный комплекс С-300, а также МиГ-29.

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